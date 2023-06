Südkorea will eigene Politik gegenüber Russland überarbeiten

Die Regierung der Republik Korea hat erklärt, dass sie ihre Politik gegenüber Russland an die Situation in der Ukraine anpassen muss, aber auch, dass sie beabsichtigt, die Stabilität in den Beziehungen zu Moskau zu erhalten. Dies geht aus einer nationalen Sicherheitsstrategie hervor, die am Mittwoch von der Regierung von Präsident Yoon Suk-yeol veröffentlicht wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine sehe sich die Regierung der Republik Korea mit der Notwendigkeit konfrontiert, eine gründliche Neubewertung ihrer Außenpolitik gegenüber Russland vorzunehmen, heißt es in dem Dokument. Seoul verurteile die militärische Sonderoperation in der Ukraine und werde sich an den "internationalen Bemühungen" beteiligen, einschließlich der Verhängung von Sanktionen gegen Moskau und der Bereitstellung humanitärer Hilfe für Kiew." Quelle: RT DE