Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Vučić erhebt schwere Vorwürfe gegen Deutschland

Vučić erhebt schwere Vorwürfe gegen Deutschland

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 09:12 durch Sanjo Babić
Aleksandar Vučić (2023) Bild: Dominique Mollee / Legion-media.ru
Aleksandar Vučić (2023) Bild: Dominique Mollee / Legion-media.ru

Nach dts-Bericht wirft Serbiens Präsident Aleksandar Vučić Deutschland gravierende Fehlentscheidungen vor.

Die Kritik betrifft Haltung in Regionalfragen und wirtschaftliche Themen. Berlin weist die Vorwürfe zurück oder verweist auf Gespräche. Beobachter sehen angespannte Beziehungen, aber offene Kanäle.
Konkrete Folgen sind unklar. Diplomaten setzen auf Deeskalation und Sachgespräche.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte absurd in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige