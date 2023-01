Großbritannien liefert 14 Challenger-2-Panzer an die Ukraine

Das Vereinigte Königreich wird der Ukraine in den kommenden Wochen 14 Challenger-2-Panzer übergeben, wie das Büro des britischen Premierministers Rishi Sunak in einer Erklärung mitteilte. "Ein Geschwader von 14 Panzern wird in den kommenden Wochen in das Land entsandt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Erklärung zufolge wird das Vereinigte Königreich in den kommenden Tagen mit der Ausbildung der ukrainischen Truppen im Umgang mit den in die Ukraine überführten Panzern beginnen. Sobald diese Kampffahrzeuge geliefert wurden, werde London Kiew außerdem rund 30 Panzerhaubitzen AS90 zur Verfügung stellen. In der Pressemitteilung heißt es: "Der Premierminister fordert die Verbündeten auf, die für 2023 geplante Unterstützung so schnell wie möglich zu übermitteln, um eine maximale Wirkung zu erzielen." Ferner soll Sunak den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace angewiesen haben, "europäische Verbündete zusammenzubringen", um über militärische Unterstützung für die Ukraine zu sprechen. Der britische Außenminister James Cleverly werde diesbezüglich die USA und Kanada besuchen." Quelle: RT DE