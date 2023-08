Feuer in Hafen- und Industrieanlagen in Gebiet Odessa

In Objekten der Industrie- und Hafeninfrastruktur in der Region Odessa, wo es in der Nacht zu Explosionen gekommen war, sind Brände ausgebrochen. Dies teilt der Leiter der Gebietsverwaltung Oleg Kiper mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schreibt auf Telegram: "An den Objekten der Hafen- und Industrieinfrastruktur der Region gab es Brände." "Alle relevanten Dienste arbeiten auf der Vorfallstelle." In der Nacht gab es Medienberichten zufolge Explosionen in der Stadt Ismail im Gebiet Odessa, die ein wichtiger Hafen an der Donau ist. Es wurde auch über die Aktivitäten der Luftabwehrsysteme in der Region berichtet." Quelle: RT DE