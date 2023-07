Luftstreitkräfte und Artillerie des russischen Truppenverbands Mitte haben Versuche zweier ukrainischer Brigaden abgewehrt, russische Stellungen in Höhe Krasny Liman am Frontabschnitt Charkow-Swatowo anzugreifen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies erklärt der Leiter des Pressezentrums der Gruppe Alexander Sawtschuk gegenüber RIA Nowosti:

"In Höhe Krasny Liman haben die Bedienung eines Smertsch-Mehrfachraketenwerfers und die Besatzung eines schweren Flammenwerfersystems Typ Solnzepjok Personal- und Artilleriekonzentrationsgebiete des Gegners getroffen. Darüber hinaus wurde ein unbemanntes Luftfahrzeug der ukrainischen Streitkräfte durch ein Flugabwehrraketensystem Tor M1 abgeschossen."

Laut Sawtschuk konnten Bomber einen Kommando- und Beobachtungsposten sowie einen temporären Dislozierungspunkt und einen Verteidigungsstützpunkt der ukrainischen Streitkräfte eliminieren.

In Höhe Torskoje und der Serebrjanka-Forst wehrten russische Artillerie und Luftwaffe in Zusammenarbeit einen Angriff seitens Einheiten der 95. Luftlande-Sturmbrigade und der 42. Mechanisierten Brigade des ukrainischen Militärs ab und fügten dem Gegner "erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung" zu, so Sawtschuk.

Vier Kämpfer der Luftlande-Sturmbrigade ergaben sich dem russischen Militär."

Quelle: RT DE