Die Aktivitäten der Militärorganisation Gruppe Wagner seien für die US-Behörden besorgniserregend, weshalb Washington daran arbeite, diese zu neutralisieren. Dies erklärte der Berater des US-Außenministeriums Derek Chollet bei einem Besuch in Serbien am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte laut der Nachrichtenagentur Tanjug: "Wir wissen, dass diese Gruppe sowohl in Serbien als auch anderswo in der Welt Soldaten rekrutiert, und wir sind darüber besorgt. Deshalb arbeiten wir mit der Regierung in Belgrad und dem Rest der Welt zusammen, um ihre Aktivitäten zu neutralisieren."

In einem am Montag veröffentlichten Bericht behauptete die US-Zeitung Politico, dass die Regierung in Washington verstärkt Daten über die Aktivitäten der Gruppe Wagner sammelt, unter anderem angeblich in Serbien und der Zentralafrikanischen Republik. Dem Medium zufolge, das sich auf Informationen aus einer diplomatischen Korrespondenz stützt, "überwachen US-Beamte zunehmend die Bewegungen und Aktivitäten der paramilitärischen Organisation außerhalb der Ukraine".

Gruppe Wagner ist ein russischer privater Militärdienstleister. Die Organisation kämpft auf Seiten der russischen Truppen im Donbass und hat Berichten zufolge in der jüngsten Zeit bedeutende Erfolge am Frontabschnitt bei Artjomowsk erzielt."

Quelle: RT DE