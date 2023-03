Mobilmachung in der Ukraine noch nicht beendet

Der Plan zur Mobilmachung in der Ukraine ist noch nicht beendet, erklärte der Verteidigungsminister des Landes Alexei Resnikow. In einem Interview an das Nachrichtenportal Liga.net sagte er: "Der Mobilmachungsplan, der seit dem Zeitpunkt der Implementierung des präsidialen Erlasses über die Einführung des Kriegszustands durch das Parlament angekündigt wurde, ist noch nicht beendet worden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte der Berater des Verteidigungsministers Juri Sak nicht ausgeschlossen, dass das ukrainische Militär noch mehr Menschen mobilisieren könnte. Ursprünglich war die Mobilmachung in der Ukraine mit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes ausgerufen worden. Sie wurde seitdem durch das ukrainische Parlament mehrmals verlängert, zuletzt um weitere 90 Tage bis zum 19. Mai." Quelle: RT DE