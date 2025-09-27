Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Konzerne wehren sich gegen EU-Namensverbot für Veggie-Produkte

Konzerne wehren sich gegen EU-Namensverbot für Veggie-Produkte

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 08:49 durch Sanjo Babić
Vegetarisches Currywurst-Imitat mit Pommes frites
Vegetarisches Currywurst-Imitat mit Pommes frites

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur laufen Unternehmen gegen ein mögliches EU-Namensverbot für Veggie-Produkte Sturm.

Produzenten sehen Verbraucherfreiheit und Innovation gefährdet. Befürworter verlangen eindeutige Bezeichnungen zum Schutz traditioneller Produkte. Verbraucherschützer pochen auf klare Kennzeichnung.
Entscheidungen auf EU-Ebene stehen aus. Branchenverbände fordern Übergangsfristen und praxistaugliche Regeln.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte vampir in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige