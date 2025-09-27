Konzerne wehren sich gegen EU-Namensverbot für Veggie-Produkte
Freigeschaltet am 27.09.2025 um 08:49 durch Sanjo Babić
Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur laufen Unternehmen gegen ein mögliches EU-Namensverbot für Veggie-Produkte Sturm.
Produzenten sehen Verbraucherfreiheit und Innovation gefährdet. Befürworter verlangen eindeutige Bezeichnungen zum Schutz traditioneller Produkte. Verbraucherschützer pochen auf klare Kennzeichnung.
Entscheidungen auf EU-Ebene stehen aus. Branchenverbände fordern Übergangsfristen und praxistaugliche Regeln.
Quelle: ExtremNews
Anzeige