Babiš klar vorn: ANO steuert auf Wahlsieg in Tschechien zu

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 17:50 durch Sanjo Babić
Andrej Babiš (2025)
Andrej Babiš (2025)

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach übereinstimmenden Berichten tschechischer Medien liegt Ex-Premier Andrej Babiš mit seiner Bewegung ANO bei der Parlamentswahl deutlich vorne. Auch internationale Agenturen bestätigen den Vorsprung – laut AP lag ANO nach Auszählung des Großteils der Stimmen klar auf Platz eins.

Die Bewegung ANO des Unternehmers Andrej Babiš hat bei der Wahl zur Abgeordnetenkammer die Nase vorn. Nach Angaben aus Prag zeichnet sich ab, dass Babiš die bisherige Regierungskoalition von Premier Petr Fiala deutlich hinter sich lässt. Beobachter in Tschechien sprechen von einer Zäsur für Kurs und Koalitionsarithmetik in Prag.

Sollte ANO keine absolute Mehrheit erreichen, wären Koalitionsoptionen mit europaskeptischen oder migrationskritischen Parteien im Gespräch. Analysten verweisen darauf, dass ein Regierungswechsel Auswirkungen auf die Ukraine-Politik und das Verhältnis zu Brüssel haben könnte. Staatspräsident Petr Pavel muss nach dem amtlichen Endergebnis den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen; bis dahin bleiben Hochrechnungen und Sondierungen maßgeblich.

Quelle: ExtremNews


