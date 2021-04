Polen ist eines der sichersten Länder in der EU

Das Land an der Weichsel schaffte es in die TOP 3 der europäischen Staaten mit den niedrigsten Kriminalstatistiken für das Jahr 2019. Nur 4,4% der Bewohner Polens haben im Jahr 2019 ein Verbrechen, Gewaltakt oder Vandalismus in ihrer Umgebung gemeldet. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf das "Polen-Journal" und Daten von Eurostat.

Weiter schreibt das Magazin: "Es ist eines der niedrigsten Ergebnisse in der EU. Noch niedrigere Kriminalstatistiken verzeichneten Litauen und Kroatien. Am Ende des Rankings platzierten sich Bulgarien, Griechenland und die Niederlande. Der EU-Durchschnitt betrug im Jahr 2019 11%. Ein Ergebnis oberhalb des Durchschnitts verzeichnete man unter anderem in Holland, Frankreich, Belgien und Deutschland. Datenbasis: Polen-Journal

Quelle: Unser Mitteleuropa