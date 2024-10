Biden sieht nach Sinwar-Tötung Chance auf "Tag danach" in Gaza

US-Präsident Joe Biden sieht nach der mutmaßlichen Tötung von Hamas-Führer Yahya Sinwar durch israelische Soldaten die Chance auf eine Entspannung in dem Konflikt.

"Es besteht nun die Möglichkeit für einen 'Tag danach' im Gazastreifen ohne die Hamas an der Macht und für eine politische Lösung, die Israelis und Palästinensern gleichermaßen eine bessere Zukunft bietet", heißt es in einer Stellungnahme Bidens, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Sinwar sei ein "unüberwindbares Hindernis" für die Erreichung all dieser Ziele gewesen. "Dieses Hindernis besteht nun nicht mehr", so der Präsident.



Es gebe aber noch viel Arbeit zu erledigen. Biden kündigte an, in Kürze mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und anderen führenden israelischen Politikern sprechen zu wollen. Dabei wolle er einen Weg für die Heimkehr der Geiseln erörtern und über das Ziel sprechen, den Krieg "ein für alle Mal zu beenden".

Quelle: dts Nachrichtenagentur