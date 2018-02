Ministerpräsident der Türkei will Antrittsbesuch bei Merkel

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchen. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Diplomaten-Kreise in Ankara. Es solle sein offizieller Antrittsbesuch bei der deutschen Regierungs-Chefin werden. Ein hochrangiger Diplomat aus Ankara sagte der "Bild": "Der Ministerpräsident möchte nach der Münchner Sicherheitskonferenz einen offiziellen Besuch bei Merkel in Berlin machen. Diesbezüglich wurde eine Anfrage beim Bundeskanzleramt gestellt und man wartet immer noch auf eine Antwort."

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sevim Dagdelen, sagte der "Bild": "Während deutsche Journalisten wie Deniz Yücel in der Türkei weiter als Geiseln im Gefängnis sitzen, darf Merkel keinen roten Teppich für den Geiselnehmer ausrollen." Quelle: dts Nachrichtenagentur

