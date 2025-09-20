Nach estnischer Meldung russischer Grenzverletzungen: Nato aktiviert Artikel-4-Konsultationen

ZDFheute meldet Konsultationen der Nato-Staaten nach mutmaßlichen Luftraumverletzungen über Estland. Das Bündnis will Anfang nächster Woche beraten und die Lage bewerten.

Tallinn spricht von mehrfachen Grenzverletzungen durch russische Jets und hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Diese Klausel sieht Beratungen bei Bedrohung der Sicherheit eines Mitgliedstaates vor.

Auch Polen meldete Zwischenfälle in seiner Nähe, was die Nervosität an der Ostflanke erhöht. Moskau weist die Vorwürfe zurück, während die Allianz Aufklärungsergebnisse zusammenträgt und mögliche Antworten abstimmt.

Quelle: ExtremNews



