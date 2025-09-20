Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Nach estnischer Meldung russischer Grenzverletzungen: Nato aktiviert Artikel-4-Konsultationen

Nach estnischer Meldung russischer Grenzverletzungen: Nato aktiviert Artikel-4-Konsultationen

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 13:52 durch Sanjo Babić
Militärstützpunkte der NATO (USA) und Russland im Vergleich.
Militärstützpunkte der NATO (USA) und Russland im Vergleich.

Bild: SIPER / Eigenes Werk

ZDFheute meldet Konsultationen der Nato-Staaten nach mutmaßlichen Luftraumverletzungen über Estland. Das Bündnis will Anfang nächster Woche beraten und die Lage bewerten.

Tallinn spricht von mehrfachen Grenzverletzungen durch russische Jets und hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Diese Klausel sieht Beratungen bei Bedrohung der Sicherheit eines Mitgliedstaates vor.

Auch Polen meldete Zwischenfälle in seiner Nähe, was die Nervosität an der Ostflanke erhöht. Moskau weist die Vorwürfe zurück, während die Allianz Aufklärungsergebnisse zusammenträgt und mögliche Antworten abstimmt.

Quelle: ExtremNews


