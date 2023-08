Mitt Romney, Ex-Präsidentschaftskandidat, Senator der Republikaner in Utah und Multimillionär, hat unverhohlen erklärt, dass die Ukrainer für US-Interessen sterben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kiew gibt sich bedeckt, was die eigenen Verluste angeht. Mittlerweile gehen verschiedenste Analysten von mindestens 100.000 Toten auf ukrainischer Seite aus. Andere Quellen sprechen von mehreren Hunderttausend Mann, die auf ukrainischer Seite gefallen seien. Die Tatsache, dass in der Ukraine immer mehr Männer auf offener Straße von Militärs und SBU-Beamten aufgegriffen und an die Front gejagt werden, legt nahe, dass die ukrainischen Truppen hohe Verluste und Nachschubschwierigkeiten haben.

Romney, ein "Mann der Wall Street" und des militärisch-industriellen Komplexes, scheint dies nicht sonderlich zu kümmern. Ganz im Gegenteil, er gibt unverhohlen zu, was sonst als "russische Propaganda" verteufelt wird. Die massive "Unterstützung" Washingtons für Kiews Feldzug bezeichnete er aktuell als beste Investition, denn so würden die USA für einen "relativ geringen Geldbetrag" ihr Ziel der Schwächung Russlands vorantreiben, während andere dafür sterben.

Seine Erklärung dazu: "Das Allerwichtigste, was wir machen können, um uns gegenüber China zu behaupten, ist, Russland in der Ukraine zu besiegen, denn wenn Russland geschwächt wird, schwächt das seinen Verbündeten China."

Quelle: RT DE