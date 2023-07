Berühmte Skulptur bei Brand in Italien zerstört – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Eines der berühmtesten Werke des modernen italienischen Künstlers Michelangelo Pistoletto, die "Venus in Lumpen", brannte in Neapel nieder. Der 90-jährige Pistoletto gilt als bekanntester Vertreter der italienischen "armen Kunst". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die "Venus in Lumpen", eine der berühmtesten Skulpturen des italienischen Künstlers Michelangelo Pistoletto, ist in dieser Woche bei einem mutmaßlichen Brandanschlag in Neapel zerstört worden. Dies bestätigte der Bürgermeister der Stadt, Gaetano Manfredi. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen.

Laut Manfredi sei die absichtliche Zerstörung der Installation, die im Freien in der Nähe des Rathauses der süditalienischen Stadt ausgestellt war, "ein Akt großer Gewalt, der uns sprachlos macht." Er versprach, sich dafür einzusetzen, dass das Kunstwerk mithilfe einer Crowdfunding-Aktion wiederaufgebaut wird.

Nach einer Überprüfung der örtlichen Überwachungskameras wurde ein 32-jähriger Obdachloser wegen des Verdachts der Brandstiftung und der Zerstörung des Kunstwerks festgenommen. Dies berichtete die italienische Zeitung Il Corrierre della Sera. Auf zahlreichen Videos ist zu sehen, dass nur noch ein Metallgerüst von der Skulptur übrigblieb – die Venus schmolz und die Lumpen verbrannten vollständig.

Das Kunstwerk zeigt eine Skulptur der Venus, der römischen Göttin der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit, die neben einem großen Haufen bunter Kleidung steht. Laut Pistoletto soll damit die Schönheit der Venus der Hässlichkeit und Brutalität des "zerlumpten Lebens" gegenübergestellt werden. Es sei ein künstlerischer Ausdruck, der darauf abziele, "ein Gleichgewicht und eine Harmonie" zwischen den gegensätzlichen Welten der Schönheit und des Konsums zu finden.

Piercamillo Falasca, ein neapolitanischer Politiker, schrieb am Mittwoch in den sozialen Medien, der Brandanschlag stehe für die "böse Pflanze der Grobheit in Neapel, an deren Ausrottung wir alle arbeiten müssen."

Quelle: RT DE