Europa – wie stehen die Chancen für eine rechte Wende?

Europa steht an einem Scheideweg: Renaissance oder Rückzug? Werden Dekadenz, Lebensverneinung und kulturfremde Masseneinwanderung unserem altehrwürdigen Kontinent bald in das Dunkel der Geschichte zurückwerfen? Oder gibt es eine Chance auf eine Erneuerung, auf eine Wiedergeburt all dessen, was Europa einmal groß gemacht hat? Dies berichtet Stefan Magnet auf dem Sender "AUF1".

Weiter berichtet Magnet: "Den grün-globalistischen Kräften der Zersetzung und Zerstörung stellen sich mittlerweile in ganz Europa rechte und patriotische Parteien entgegen. Welche Chance werden sie nächstes Jahr bei den anstehenden EU-Wahlen haben? Und welche Chance hat die AfD in Deutschland, dem Hauptsponsor der Brüsseler EUdSSR? Der EU-Parlamentarier Markus Buchheit (AfD) zeigt sich im Gespräch mit Stefan Magnet zuversichtlich, dass es einen „wahren Politikwechsel“ geben wird." Quelle: AUF1