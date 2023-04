Russische Sturmtruppen befreien zwei Stadtteile von Artjomowsk

Russische Sturmtruppenhaben zwei weitere Stadtteileim Westen von Artjomowsk (Ukrainisch: Bachmut) befreit, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. In dem Tagesbericht heißt es: "Im Frontabschnitt Donezk haben die Sturmtruppenzwei Stadtteileim westlichen Teil der Stadt Artjomowsk befreit. Einheiten der Luftlandetruppen unterstützten die Aktionen der Angriffskommandos bei der Einnahme der Stadt am nördlichen und südlichen Stadtrand. Im Interesse der russischen Verbände in diesem Gebiet flog die Luftwaffe sechs Einsätze und die Artillerie führte 72 Schießeinsätze durch." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus seien ukrainische Reserven in der Nähe von Grigorowka und Kalinin in der DVR von der Luftwaffe und der Artillerie der russischen Truppengruppierung Süd getroffen worden." Quelle: RT DE