Türkei: Dilek Imamoglu strebt keine Karriere in der Politik an

Nach der Inhaftierung von Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu will seine Frau Dilek nicht dessen politisches Erbe fortsetzen und in die Politik gehen. "Der Politiker unseres Hauses heißt Ekrem", erklärte sie gegenüber dem "Spiegel".

Obwohl es derzeit nicht so aussieht, als würde Präsident Erdogan bald einlenken, gibt sich Dilek Imamoglu kämpferisch. "Wir werden vereint und solidarisch sein, wir werden stark sein und der Angst oder Verzweiflung niemals nachgeben", teilte sie dem Nachrichtenmagazin schriftlich mit.



Nach der Festnahme sei der Zugang für ihre Familie "extrem eingeschränkt" gewesen. Mittlerweile habe sie ihren Ehemann im berüchtigten Gefängnis Silivri sehen dürfen, so Imamoglu. "Der Besuch bei Ekrem unter diesen Umständen war zweifellos schwierig. Mitzuerleben, wie er diesen unbegründeten Anschuldigungen ausgesetzt ist und deswegen inhaftiert wird, ist sowohl für mich als seine Frau, für unsere Kinder und für das türkische Volk schmerzhaft", schrieb sie.



Ihren Mann habe sie gut gelaunt erlebt. "Er ist entschlossen, diese schwierige Zeit zu überwinden", so Dilek Imamoglu.

Quelle: dts Nachrichtenagentur