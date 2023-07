Newsweek: Westen hat keine Stinger-Systeme für die Ukraine mehr – und Russland weiß das

Der Westen hat praktisch keine tragbaren Stinger-Flugabwehrsysteme mehr für die ukrainische Armee. Dies beeinträchtigt die Kampfkraft des ukrainischen Militärs ernsthaft, so das US-Magazin Newsweek. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Mangel an tragbaren Luftabwehrsystemen habe die Gegenoffensive der Ukraine behindert, da die ukrainischen Streitkräfte ohne Luftraumkontrolle nicht in der Lage seien, russische Minenfelder und Artillerieabwehr zu überwinden, heißt es in einem Artikel des Magazins. Außerdem müssten die Vereinigten Staaten, um die Produktion des Stinger wieder hochzufahren, Ingenieure einstellen, die schon weit über 70 seien.

Mithilfe dieser tragbaren Luftabwehrsysteme habe die ukrainische Armee einige Höhen halten können, doch jetzt sei sie überall auf dem Rückzug, so Newsweek abschließend. Das Wichtigste aber sei, dass die Russen sich des Problems bewusst seien, resümiert das US-Magazin:

"Die Stinger sind im Grunde genommen verbraucht, und Russland weiß das jetzt."

Quelle: RT DE