An der Front bei Kupjansk verloren die ukrainischen Streitkräfte bis zu 80 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-20. In Richtung Krasny Liman wurden die ukrainischen Truppen unter schweres Artilleriefeuer genommen. Ihre Verluste beliefen sich auf bis zu 95 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge sowie Haubitzen vom Typ D-20 und D-30. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Donezk wurden bei aktiven Operationen der russischen Armee bis zu 160 ukrainische Soldaten getötet und drei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Pkw und eine Haubitze vom Typ D-20 zerstört.

In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje erlitt die ukrainische Armee Verluste von über 30 Soldaten, zwei Pickups und einer Haubitze vom Typ D-30.

Im Gebiet Cherson wurden über 40 ukrainische Soldaten getötet, drei Fahrzeuge, zwei Selbstfahrlafetten des Typs Akazija sowie eine Haubitze vom Typ M777 zerstört.

Kampfflugzeuge der russischen Luftwaffe schossen in der Nähe der Siedlung Nikanorowka in der Volksrepublik Donezk in einem Luftkampf eine Su-25 der ukrainischen Luftwaffe ab.

Die russische Flugabwehr zerstörte binnen 24 Stunden entlang der Frontlinie 31 ukrainische Drohnen und fing drei HIMARS-Raketen ab."

Quelle: RT DE