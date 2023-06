Schoigu: Aktivität ukrainischer Truppen sinkt

Die Streitkräfte der Ukraine haben laut dem russischen Verteidigungsminister, Sergei Schoigu, in den vergangenen 16 Tagen erhebliche Verluste erlitten und formieren sich derzeit neu. Dies berichten russische Medien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dennoch habe die ukrainische Armee trotz der Verluste immer noch Kräfte für eine Offensive, sagte Schoigu bei dem Treffen mit den ständigen Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates am heutigen Donnerstag.

Russlands Präsident, Wladimir Putin, der auch bei dem Treffen anwesend war, bat zudem das Verteidigungsministerium, die Bedrohung durch die geplanten Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine einzuschätzen.

Nach Ansicht von Schoigu ist nun klar, dass sowohl die bereits an Kiew gelieferte Militärtechnik als auch künftige Lieferungen den Verlauf der Spezialoperation nicht wesentlich beeinflussen werden. Er wies darauf hin, dass die westlichen Länder in diesem Jahr 250 Panzer an die Ukraine liefern wollen, darunter etwa 120 deutsche Leopard-Panzer, 31 US-amerikanische Abrams-Panzer sowie 95 Panzer des Typs T-72."

Quelle: RT DE