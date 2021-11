US-Arbeitsschutzbehörde setzt Durchsetzung von Bidens COVID-19-Impfpflicht für Unternehmen aus

Die US-Arbeitsschutzbehörde OSHA setzt die Durchsetzung des COVID-19-Impfstoffmandats der Biden-Regierung für große Privatunternehmen aus, nachdem ein US-Bundesberufungsgericht letzte Woche eine Aussetzung des Mandats mit der Begründung "schwerwiegender gesetzlicher und verfassungsrechtlicher Fragen" bestätigt hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Durchsetzung des von US-Präsident Joe Biden erlassenen COVID-19-Impfstoffmandats für große Arbeitgeber wurde ausgesetzt, 11 Tage nachdem ein US-Berufungsgericht die Anordnung wegen "schwerwiegender gesetzlicher und verfassungsrechtlicher Fragen" auf Eis gelegt hatte.

Die US-amerikanische Arbeitsschutzbehörde OSHA (Occupational Safety and Health Administration) hat auf ihrer Website eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie mitteilt, dass sie die Umsetzung und Durchsetzung des Impfstoffmandats für Arbeitgeber mit 100 oder mehr Beschäftigten ausgesetzt hat. Die OSHA erklärte, sie sei "weiterhin zuversichtlich, dass sie befugt ist, Arbeitnehmer in Notfällen zu schützen", wies aber darauf hin, dass das US-Berufungsgericht für den Fünften Gerichtsbezirk die Verwaltung angewiesen hat, die Durchsetzung von Bidens Mandat bis zu einer weiteren Entscheidung auszusetzen.

Die Biden Regierung hatte sich zuvor trotzig über die Gerichtsentscheidung vom 6. November geäußert. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, erklärte zwei Tage später gegenüber Reportern, dass die Unternehmen weiterhin ihre Mitarbeiter dazu zwingen sollten, sich impfen zu lassen oder sich wöchentlichen Tests zu unterziehen.

Dasselbe Gericht bestätigte am 12. November das Einfrieren des Mandats und verurteilte die Politik als "schwindelerregend weitreichend" und "mit fatalen Fehlern behaftet". Der vorläufige Notfallstandard (ETS), den die OSHA zur Umsetzung des Mandats einsetzte, wird nur selten verwendet, um den Missbrauch "außerordentlicher Macht" zu vermeiden, sagte Richter Kurt Engelhardt und stellte fest, dass das Instrument seit der Gründung der OSHA im Jahr 1971 nur ein einziges Mal einer rechtlichen Prüfung standgehalten hat.

Die OSHA hat den Impfstoff-ETS am 5. November herausgegeben und den Arbeitgebern 30 Tage Zeit gegeben, um die Impfung ihrer Arbeitnehmer anzuordnen und 60 Tage, um die Einhaltung der Vorschriften durch die Arbeitnehmer zu erreichen. Den Arbeitnehmern wurde außerdem die Möglichkeit eingeräumt, sich wöchentlichen Tests zu unterziehen. Dutzende von Klagen wurden wegen der Anordnung eingereicht. Diese Klagen wurden am Dienstag vor dem Bundesberufungsgericht für den sogenannten Sechsten Gerichtsbezirk mit Sitz in Cincinnati zusammengefasst.

Der Sechste Gerichtsbezirk wird darüber entscheiden, ob das Mandat dauerhaft blockiert werden soll. Die unterlegene Seite wird wahrscheinlich beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung einlegen. Elf der 16 Richter des in Cincinnati ansässigen Gerichts wurden von den republikanischen Präsidenten Donald Trump und George W. Bush ernannt. Die anderen fünf wurden von den demokratischen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton ernannt."

