Putin hat an jene Ukrainer appelliert, die in einem unabhängigen Staat leben wollen

Bei einem Treffen mit russischen Kriegsreportern hat der russische Staatschef Wladimir Putin erklärt, dass Ukrainer, die in einem unabhängigen Staat leben wollen, dies tun können, aber keine Gefahr für Russland darstellen dürften. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "RIA Nowosti zitiert Putin wörtlich: "Wenn sich jemand in der Ukraine als Ukrainer fühlen und in einem unabhängigen Staat leben möchte, dann soll es bitte in Gottes Namen so sein. Macht, was ihr wollt. Das sollte respektiert werden. Aber dann stellt keine Gefahr für uns dar.

Quelle: RT DE