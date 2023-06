Putin verurteilt Wagner-Rebellion als "bewaffnete Meuterei"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Rebellion der Söldnertruppe Wagner scharf verurteilt. Diese sei eine "kriminelle, abenteuerliche Aktion" und vergleichbar mit "bewaffneter Meuterei", sagte er am Samstag in einer Fernsehansprache. Russland werde sich verteidigen und diesen "feindlichen Schritt" abwehren, kündigte er an. Wagners Aktion sei Hochverrat und ein "Stoß in den Rücken" der russischen Truppen und Bevölkerung, so Putin.

Kurz zuvor hatten die Behörden in Moskau und der umliegenden Region am Samstag den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. Die eigentlich von Russland im Ukrainekrieg eingesetzte Wagner-Truppe war zuletzt offenbar auf russisches Gebiet vorgerückt und soll unter anderem Rostow am Don unter ihre Kontrolle gebracht haben. Der russische Geheimdienst hatte am Freitag Ermittlungen gegen sie aufgenommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur