In einer Rede vor Teilnehmern der XI. Moskauer Konferenz für Internationale Sicherheit (MCIS) erhebt Russlands Außenminister Schoigu schwere Vorwürfe gegen das ukrainische Militär. Laut dem Minister missbraucht der Gegner zivile Infrastrukturen, um seine Truppen und Militärgerät zu tarnen. Dies geschehe "seit den ersten Tagen des Konfliktes". "Schulen werden zu Kasernen umgebaut. In Wohngebieten werden befestigte Räume und Stellungen mit schwerem Militärgerät eingerichtet." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zivilbevölkerung werde nicht in Sicherheit gebracht und diene stattdessen als menschlicher Schutzschild. Gleichzeitig nehme die Intensität von Angriffen auf zivile Viertel in Donezk und anderen Ortschaften sowie auf grenznahe russische Gebiete zu.

"Einen besonderen Zynismus legte das Kiewer Regime bei der Umsetzung des Schwarzmeer-Getreidedeals an den Tag. Wobei es diesen als Schutz vor Raketenangriffen aus Russland missbrauchte, wurden in Odessa und anderen Schwarzmeer-Häfen wesentliche Vorräte an Waffen und Munition geschaffen, die regelmäßig an die Front geliefert wurden."

Schoigu teilt ferner mit, dass die Ukraine in der Nähe von Getreidekammern die Produktion unbemannter Luftfahrzeuge und Wasserdrohnen eingerichtet habe, mit denen das ukrainische Militär Infrastrukturobjekte auf der Krim angreife."

Quelle: RT DE