Bericht: Nato warnt vor Erstarken des Terrorismus in Afghanistan

Die Nato warnt in einem internen Schreiben vor einem Wiedererstarken des internationalen Terrorismus in Afghanistan. "Al-Qaida baut seine operativen Kapazitäten wieder auf", heißt es in dem Briefing des Nato-Geheimdienstes JISD, über das "Business Insider" berichtet.

Zudem gebe es in Afghanistan weitere Akteure, die die Stabilität der Region gefährdeten. "Die Herrschaft der Taliban ist stabil", heißt es in dem Bericht weiter, "doch es bestehen große interne Spaltungen." Das Fazit der Nato-Analysten ist düster: "Nicht einmal zwei Jahre nach der Machtergreifung der Taliban ist Afghanistan das `Epizentrum des Terrorismus` geworden." Die aktuellen Entwicklungen ließen vermuten, "dass sich die Lage noch verschlimmern wird und die Gefahr für die Region und darüber hinaus wachsen wird". Quelle: dts Nachrichtenagentur