Trotz Stillstand! Trump lässt Soldaten weiter zahlen

Trotz Stillstand! Trump lässt Soldaten weiter zahlen

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 08:05 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Die US-Regierung will trotz des andauernden Regierungsstillstands die Gehälter der Soldatinnen und Soldaten sichern, berichten Reuters und DIE ZEIT. Demnach werden rund acht Milliarden US-Dollar aus Forschungstiteln umgeschichtet; eine erste Zahlung ist für den 15. Oktober avisiert. Auch n-tv meldet die Anweisung an Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Laut Reuters hat Präsident Donald Trump angewiesen, verfügbare DoD-Mittel so umzuschichten, dass der reguläre Soldtermin gehalten werden kann. Details zu den exakten Töpfen nannte das Weiße Haus zunächst nicht. Hintergrund ist ein seit Anfang Oktober laufender Shutdown, bei dem sich Kongress und Regierung über Haushaltslinien verhakt haben.

Während die Maßnahme kurzfristig Entlastung schafft, warnen Verbände und Medien, die Unsicherheit bleibe hoch, sollte der Stillstand anhalten. Berichte über steigende Inanspruchnahme von Essensausgaben in Garnisonsstädten unterstreichen den Druck auf Militärfamilien.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


