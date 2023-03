Medienbericht: Stillstand bei Gesprächen über Verlängerung des Getreideabkommens

Weiter berichtet RT DE: "Diese wird von der Nachrichtenagentur wie folgt zitiert: "Der Verhandlungsprozess von Seiten der Türkei und der UNO ist nicht zum Stillstand gekommen, es werden verschiedene Initiativen und Optionen vorgeschlagen. Es ist jedoch eine Pattsituation entstanden, da nicht klar ist, ob die Initiative fortgesetzt wird und ob Garantien für den Zugang russischer Agrarprodukte und Ammoniak zu den Weltmärkten gegeben werden können. Diese Fragen müssen innerhalb kurzer Zeit geklärt werden."

Gleichzeitig sei es nicht auszuschließen, dass Kontakte auf höchster Ebene zu Fortschritten bei den Verhandlungen führen könnten.

Das Getreideabkommen läuft am 18. März aus und es ist bisher unklar, ob es verlängert wird.

Vertreter Russlands, der Ukraine, der Türkei und der Vereinten Nationen haben am 22. Juli vergangenen Jahres in Istanbul zwei Abkommen unterzeichnet. Das erste Memorandum befasst sich mit der Verpflichtung der UNO, die Beschränkungen für die Ausfuhr von russischen Düngemitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf die Weltmärkte aufzuheben. Das zweite Memorandum legt einen Algorithmus für die Ausfuhr ukrainischen Getreides aus Häfen am Schwarzen Meer fest. Mit diesem Paket soll die weltweite Ernährungssicherheit gewährleistet werden."

