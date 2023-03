Serbien dementiert Berichte über Munitionslieferungen an Ukraine

Weiter berichtet RT DE: "Das berichtet TASS. Außerdem hat das serbische Verteidigungsministerium gegenüber RIA Nowosti erklärt, dass Serbien keine Munition an die Ukraine geliefert habe:

"Seit Beginn des Konflikts in der Ukraine wurde keine einzige unserer Raketen, Minen oder Granaten durch einen Vertrag abgedeckt oder so geliefert, dass der Endverbraucher eine der Konfliktparteien ist. Unternehmen aus Serbien haben also keine Waffen und militärische Ausrüstung an die Ukraine geliefert."

Zuvor hatten einige Medien berichtet, dass ein kanadisches Unternehmen in Serbien hergestellte Raketen kauft und sie dann über die Türkei und die Slowakei an die ukrainischen Streitkräfte schickt, um den Donbass zu beschießen."

Quelle: RT DE