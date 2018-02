Merkel kondoliert Putin nach Flugzeugabsturz bei Moskau

Nach dem Absturz eines russischen Passagierflugzeugs bei Moskau mit 71 Toten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kondoliert. "Mit großer Bestürzung habe ich von dem schweren Flugzeugunglück bei Moskau am gestrigen Sonntag erfahren", so Merkel am Montag. "Diese Nachricht hat viele Menschen in Deutschland und auch mich persönlich sehr berührt."

Ihre Gedanken seien bei den Opfern und deren Angehörigen, denen sie Trost und Zuversicht wünsche. "Deutschland trauert mit ihnen", so Merkel weiter. Das Flugzeug war am Sonntag kurz nach dem Start vom Flughafen Moskau-Domodedowo abgestürzt. Über die Unglücksursache war am Montag weiterhin nichts bekannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

