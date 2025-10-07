Israels Botschafter Ron Prosor: "Wir alle müssen Präsident Trump danken"

Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, ist vorsichtig optimistisch, dass die Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe in Gaza zu einem positiven Ergebnis führen. "Die Sache ist ziemlich einfach. Wenn die Geiseln zurück nach Hause kommen, gibt es ein Ende des Krieges und einen Waffenstillstand", so Prosor im Fernsehsender phoenix.

Dass man diese Hoffnung zwei Jahre nach dem tödlichen Angriff der Hamas äußern könne, sei Ergebnis der Politik des amerikanischen Präsidenten. "Ich glaube, dass wir alle Präsident Trump danken müssen. Er war der einzige, der der Hamas ziemlich klar gedroht hat, dass, wenn sie die Geiseln nicht nach Hause bringen, es für sie noch schlimmer wird", verdeutlichte der israelische Botschafter. Dagegen hätten einige europäische Staaten durch ihre Anerkennung eines Palästinenser-Staates die Verhandlungen massiv erschwert. "Das hat die Hamas-Position nur noch verhärtet."

Grundsätzlich hofften die Menschen in Israel darauf, dass man mit den Palästinensern Seite an Seite leben könne, doch werde man nach dem Angriff der Hamas vor zwei Jahren niemals mehr die Gefahren von terroristischen Kräften unterschätzen. "Wir müssen aus diesem Massaker auch Schlussfolgerungen ziehen", so Prosor, der darauf hinwies, dass die Hamas die palästinensische Bevölkerung im "Würgegriff" gehalten habe. "Das muss zu Ende sein, damit wir alle auf eine bessere Zukunft in dieser Region hoffen können. Wenn die Hamas entwaffnet wird, gibt es Frieden, wenn Israel ohne Waffen ist, gibt es kein Israel mehr."

Prosor forderte die europäischen Staaten auf, gegen diejenigen vorzugehen, die mit einer hasserfüllten Ideologie auf den Straßen gegen Israel protestierten. Ansonsten werde die Gewalt auch hierzulande kein Ende finden. Nach dem Sturz Assads in Syrien, der deutlichen Schwächung der Hisbollah im Libanon wie auch der Machthaber im Iran sah der israelische Botschafter Chancen für eine Befriedung der gesamten Region. "Wenn wir zusammenstehen gegen Terror, kann es eine neue Ära im Nahen Osten geben."

Quelle: PHOENIX (ots)