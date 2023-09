Michail Podoljak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, behauptet, dass das Land neue Luftabwehrsysteme, insbesondere Patriot-Boden-Luft-Raketensysteme, benötigt, um die Wahlen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abhalten zu können. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Telethon-Sendung sagte er: "Wir haben den März 2024, das ist der Monat, in dem wir die obligatorischen nächsten Präsidentschaftswahlen abhalten müssen, und wir sind sicherlich bereit dafür im Rahmen des demokratischen Verfahrens. … Aber es gibt Fragen der Sicherheit, der Verwirklichung des Wahlrechts der ukrainischen Bürger, es gibt Fragen des Rechts auf Wahlkampf, die ebenfalls gewährleistet werden müssen. … Können wir im Rahmen dieser Frage mit zusätzlichen Luftabwehrsystemen rechnen, mit dem Patriot-System, das es uns ermöglichen wird, den Himmel zu schließen und die Zivilbevölkerung in den ukrainischen Städten zu schützen? Diese praktischen Fragen, die der Präsident aufgeworfen hat, sind noch nicht beantwortet worden."

Podoljak fügte hinzu, dass die Durchführung der Wahlen zudem erhebliche Ausgaben erfordern würde. Er sagte:

"Es kostet viel Geld, das wir heute nicht einfach nehmen und in den Wahlprozess stecken können, da wir ein gewisses Haushaltsdefizit und Prioritäten bei der Finanzierung der Armee haben. … Aber wir erklären, dass wir an den demokratischen Verfahren festhalten und, wenn nötig, bereit sind, aber dafür müssen auch unsere Partner bestimmte Schritte unternehmen."

Die westlichen Partner Kiews, die seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten die Waffenlieferungen an die Ukraine vervielfacht und auch Mittel zur Unterstützung der ukrainischen Wirtschaft bereitgestellt haben, bestehen darauf, die Wahlen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abzuhalten. Die Parlamentswahlen würden regulär im Oktober dieses Jahres und die Präsidentschaftswahlen im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden. Die ukrainischen Behörden behaupteten zunächst, dass dies vor dem Ende der Feindseligkeiten nicht möglich sei, doch in letzter Zeit haben sie damit begonnen, Bedingungen zu stellen. Vor diesem Hintergrund wird in den ukrainischen Massenmedien häufig die These vertreten, dass die Wahlen auf keinen Fall stattfinden werden, aber die ukrainischen Behörden versuchen, durch Spekulationen zu diesem Thema so viel Hilfe wie möglich aus dem Westen zu erhalten."

