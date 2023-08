Moskau: Borrell manipuliert Fakten in Bezug auf Getreide-Deal

Der Chef der EU-Diplomatie, Josep Borrell, habe in seinen Äußerungen über den Getreide-Deal "Fakten manipuliert und unbelegte Argumente vorgebracht", so Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums. Damit kommentierte sie einen kürzlich in einigen westlichen Medien veröffentlichten Artikel des europäischen Diplomatiechefs. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Artikel, der sich mit dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen befasst, erklärt Borrell, dass die EU-Sanktionen keine negativen Auswirkungen auf die weltweite Ernährungssicherheit hätten, und weist auf die entscheidende Rolle der Ukraine in dieser Frage hin. Dazu bemerkt Sacharowa:



"Das ist eine Desinformation, eine Fälschung." "Borrell macht sich nicht einmal die Mühe, seine Position ernsthaft zu begründen. Er manipuliert einfach die Fakten, indem er unbegründete und bewusst unhaltbare Argumente vorbringt." "Die Weltgemeinschaft sollte Borrell für die Lügen, die er verbreitet, zur Rechenschaft ziehen; er hat nicht eine einzige Tatsache genannt, aber über viele geschwiegen." Wie Sacharowa betonte, liefert Borrell nicht einen einzigen Beweis für seine These, dass Russland angeblich finanziell vom zweiten Teil des Getreideabkommens profitiert. Der europäische Beamte verschweigt auch das Problem mit dem Mangel an Düngemitteln aus Russland und Weißrussland, die aufgrund der EU-Sanktionen in den bedürftigen Ländern nicht ankommen – was wiederum verheerende Folgen für die weltweite Ernährungssicherheit hat." Quelle: RT DE