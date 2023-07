Macgregor: Die NATO ist die Titanic und ihr Eisberg heißt Ukraine

Der ehemalige Oberst der US-Armee und Politikwissenschaftler Douglas Macgregor zeigt in diesem Video einen Weg zum Frieden in der Ukraine auf und enthüllt auch, wessen Profitinteressen den Krieg verlängern. Auch sagt er, warum es gegen den Willen der USA zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommen könnte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut einer aktuellen Analyse des ehemaligen Obersts der US-Armee und Politikwissenschaftlers Douglas Macgregor zu den jüngsten Entwicklungen im Stellvertreterkrieg in der Ukraine gibt es "viel Grund zur Sorge". Dabei bezog er sich auf den NATO-Gipfel in Vilnius und die Entscheidung Frankreichs und Englands, Langstrecken-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern.

"Wenn du Selenskij bist und weißt, dass du verloren hast, dass du nichts hast, um die Russen aufzuhalten, und jemand gibt dir Marschflugkörper, was wirst du dann mit diesen Raketen machen?", gab er zu bedenken.

Laut Macgregor versuche die NATO, das Unrettbare zu retten und die Situation sei kurz davor, aus dem Ruder zu laufen.

Quelle: RT DE