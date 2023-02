Beim Einsatz am Frontabschnitt Kupjansk wurden bis zu 30 ukrainische Soldaten getötet, zwei Fahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-20 wurden zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Am Frontabschnitt Krasny Liman wurden bei Luftangriffen und Artilleriebeschuss nahe den Siedlungen Stelmachowka, Tscherwonaja, Dibrowa, Kusmino in der Lugansker Volksrepublik (LVR) und Torskoje in der Donezker Volksrepublik (DVR) rund 95 ukrainische Militärs getötet, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und ein Auto wurden zerstört.

Bei der Offensive am Frontabschnitt Donezk wurden vorteilhafte Stellungen eingenommen. Über 100 ukrainische Soldaten wurden getötet. Ein Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, eine Haubitze vom Typ Msta-B, ein Mehrfachraketenwerfersystem vom Typ Uragan und eine französische Caesar-Selbstfahrlafette wurden ausgeschaltet.

Am Frontabschnitt Süddonezk-Saporoschje wurden mehr als 60 ukrainische Militärs getötet. Mehrere Kampffahrzeuge, zwei Haubitzen vom Typ D-30 und eine Haubitze vom Typ D-20 wurden lahmgelegt. Im Gebiet Saporoschje wurde ein US-Gegenbatterieradar AN/TPQ-37 zerstört.

Nahe der Ortschaft Schostka im Gebiet Sumy wurden Werkstätten zur Herstellung von Artilleriemunition zerstört.

Am Frontabschnitt Cherson wurden zwei Motorboote der ukrainischen Armee zerstört und bis zu zehn Soldaten getötet. Nahe den Siedlungen Gawrilowka und Antonowka wurden drei Munitionsdepots und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika zerstört.

Die Luftverteidigungssysteme haben neun ukrainische Drohnen abgeschossen – in der LVR, DVR sowie im Gebiet Saporoschje. Auch wurden drei HIMARS-Raketenwerfer aus US-Produktion erbeutet. "



