Polen startet Ausbildung ukrainischer Soldaten für Umgang mit Panzern

Die polnischen Streitkräfte haben mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten im Rahmen der Verlegung von Leopard-Panzern in das Land begonnen. Dies gab der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak, dessen Rede vom polnischen Fernsehen übertragen wurde, am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kiew bekannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Beamte wörtlich: "Die erste Stufe des Prozesses der Übergabe von Panzern an die Ukraine ist die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Polen hat bereits mit dieser Ausbildung begonnen, es wurden ukrainische Soldaten ausgewählt. Bald werden diese ukrainischen Soldaten an Leopard-Panzern ausgebildet." Quelle: RT DE