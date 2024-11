Scholz telefoniert mit Selenskyj zu militärischer Lage

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert und sich mit ihm über die militärische und humanitäre Lage in der Ukraine ausgetauscht.

Der Bundeskanzler habe die anhaltende und unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine bekräftigt, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mit. Deutschland werde Scholz zufolge die Unterstützung für die Ukraine auch im militärischen Bereich in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern fortführen.



Präsident Wolodymyr Selenskyj habe der Bundesregierung für die militärische Unterstützung, insbesondere zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung, gedankt, hieß es. Der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident vereinbarten laut Hebestreit, ihren Austausch auch mit Blick auf mögliche Wege zu einem gerechten Frieden in der Ukraine fortzuführen und eng in Kontakt zu bleiben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur