Weber (CDU): Türkei hat keine EU-Beitrittsperspektive mehr

Der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), sieht für die Türkei keinerlei Chance mehr auf einen EU-Beitritt. Dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beim EU-Türkei-Gipfeltreffen am Montagabend die Perspektive eines EU-Beitritts noch einmal unterstrichen habe, sei "seltsam", sagte Weber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Die türkische Regierung hat sich von den Werten der EU in den letzten Jahren weitgehend verabschiedet und das Land von Europa weggeführt", sagte der CSU-Vize. "Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei ist nicht mehr denkbar." Weber fügte hinzu: "Wir müssen ehrlich miteinander umgehen und eine neue Partnerschaftsperspektive entwickeln." Die Gespräche über einen Beitritt würden eingefroren bleiben. Erdogan hatte bei dem EU-Türkei-Gipfel am Montagabend im bulgarischen Warna erklärt, sein Land strebe weiterhin eine EU-Vollmitgliedschaft an. Die Türkei als strategischer Partner der EU dürfe von der EU-Erweiterungspolitik nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur