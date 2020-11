Hundertausende demonstrieren in Washington D.C. für Donald Trump und gegen den Wahlbetrug

Laut verschiedenen Medienberichten haben sich heute mehrere hundertausend Menschen in Washington D.C. zu einer Pro-Trump Kundgebung versammelt. Auch in anderen Städten quer durch die USA gab es ähnliche Veranstaltungen. Die Demonstrationsteilnehmer wehren sich gegen den massiven Wahlbetrug und fordern eine faire Auswertung der vergangenen 46. US-Präsidentenwahl. Donald J. Trump persönlich an der Veranstaltung in Washington D.C. teil.

Donald J. Trump begrüßte den "Millionen-MEGA-Marsch" der Bürger und erneuerte auf Twitter sein Aussage: "Wir werden gewinnen!". Weiterhin lobte er den neuen COVID-19 Impfstoff und forderte den Kongress auf, die Beschränkungen der Bevölkerung sofort aufzuheben. Schon gestern bekundete Trump auf gar keinen Fall noch einmal in einen Lockdown zu gehen.

Trump beschwerte sich nun wiederholt gegen Twitter. Twitter hatte das Konto des Statistiker Richard Baris gelöscht, der kürzlich statistisch nachwies, daß die Wahl auf Betrug aufbauen muss. Weiterhin bemängelt Donald J. Trump, daß in Michigan mittlerweile bekannt ist, daß dort 10.000 Tote "gewählt" hatten. Laut Bericht des Spezialteams um den früheren Datenstrategischen Direktor der Trump-Kampange 2016, Matt Braynard, sind zwischenzeitlich 1.250.000 Hinweise auf Wahlbetrügereien in 6 umkämpften Bundesstaaten bekannt, berichtet die Epoch Times. Quelle: ExtremNews