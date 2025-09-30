Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Kanzler Merz (CDU) spricht mit Familien – Appell an Hamas

Kanzler Merz (CDU) spricht mit Familien – Appell an Hamas

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 10:16 durch Sanjo Babić
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz (2025)
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz (2025)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in Berlin Angehörige der in Gaza festgehaltenen deutschen Geiseln empfangen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Aus dem Umfeld wurde der Appell an die Hamas bekräftigt, auf den vorliegenden Gaza-Plan einzugehen.

Beim Treffen ging es um den Stand der Vermittlungsbemühungen, die Lage der Entführten und Unterstützungsangebote des Staates. Merz sicherte vertrauliche Begleitung zu und betonte die Verantwortung internationaler Vermittler. Familien fordern verlässliche Informationen und transparente Kommunikation.

Sicherheitskreise verweisen auf die sensible Lage in der Region. Jede Bewegung bei Verhandlungen hängt an Garantien, Übergangsstrukturen und humanitären Korridoren.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hindert in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige