Kanzler Merz (CDU) spricht mit Familien – Appell an Hamas

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in Berlin Angehörige der in Gaza festgehaltenen deutschen Geiseln empfangen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Aus dem Umfeld wurde der Appell an die Hamas bekräftigt, auf den vorliegenden Gaza-Plan einzugehen.

Beim Treffen ging es um den Stand der Vermittlungsbemühungen, die Lage der Entführten und Unterstützungsangebote des Staates. Merz sicherte vertrauliche Begleitung zu und betonte die Verantwortung internationaler Vermittler. Familien fordern verlässliche Informationen und transparente Kommunikation.

Sicherheitskreise verweisen auf die sensible Lage in der Region. Jede Bewegung bei Verhandlungen hängt an Garantien, Übergangsstrukturen und humanitären Korridoren.

Quelle: ExtremNews



