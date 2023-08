Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu besucht Rüstungsbetriebe im Gebiet Tula. Dort inspiziert er die Herstellung von Radarsystemen und fordert zu weiterer Beschleunigung der Produktion auf. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu ist im Gebiet Tula zu einer Inspektion eingetroffen, um die Erfüllung des staatlichen Rüstungsvertrags zu prüfen. Laut einer offiziellen Erklärung besuchte der Minister Betriebe des Rüstungsunternehmens Almas-Antei, wo moderne Modelle von Radarsystemen herstellt werden.

Jan Nowikow, Generaldirektor von Almas-Antei, berichtete Schoigu über die erhöhte Produktion moderner Artilleriebekämpfungsradare und das beschleunigte Liefertempo an Einheiten der russischen Streitkräfte in der Zone der militärischen Sonderoperation. Dank der Rekonstruktion und der technischen Neuausrüstung, die im Laufe der vergangenen zwei Jahre durchgeführt wurden, stieg die potenzielle Produktionskapazität für das gesamte Sortiment des Unternehmens um ein Vielfaches. Die Qualität hergestellter Waren sowie die Produktionsfristen konnten durch effektive technische Lösungen und Einführung längerer Arbeitsschichten erhöht werden.

Nach Abschluss der Inspektion hielt Schoigu eine Sitzung mit der Leitung von Almas-Antei und den Vertretern der zuständigen Militärbehörden ab. Der Verteidigungsminister ordnete eine weitere Beschleunigung der Produktion und Reparaturarbeiten. Im Rahmen der militärischen Sonderoperation spiele dies eine wichtige Rolle für die Artilleriebekämpfung. Russische Einheiten müssen mit allem versorgt werden, was dafür erforderlich sei. In diesem Zusammenhang forderte Schoigu das Unternehmen auf, den 24-Stunden-Betrieb an jedem Tag der Woche zu organisieren."

