Beim Beschuss durch ukrainische Streitkräfte wurden die Städte Kremennaja und Swatowo schwer beschädigt. Für ihre Angriffe setzen Kiews Truppen HIMARS-Mehrfachraketensysteme aus US-Produktion ein. Dies berichtete Witali Kisseljow, Militärexperte und Oberst der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik, gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Die Situation in der Region Swatovo-Kremennaja ist äußerst schwierig. Die Städte Swatowo und Kremennaja wurden durch Einschläge hochpräziser Raketen- und Artilleriegeschosse aus italienischer, französischer und deutscher Produktion sowie durch den Beschuss mit HIMARS aus US-Produktion schwer beschädigt."



Bei dem Beschuss von Kremennaja sind am Dienstag drei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Vertretung der Volksrepublik Lugansk (LVR) beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen der Ukraine wurden an diesem Tag insgesamt sieben Raketen auf die Stadt abgefeuert.

Quelle: RT DE