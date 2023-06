Großbrand in Woronesch: Gouverneur bestätigt Feuerwehreinsatz am Kraftstoffdepot

Russische Medien haben über Explosionen in einem Kraftstoffdepot im Gebiet Woronesch berichtet. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen, die eine schwarze Rauchsäule und Flammen zeigen. Aufgrund des bewaffneten Aufstands des privaten Militärunternehmens Wagner findet in der Region derzeit eine Anti-Terror-Operation statt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gouverneur Alexander Gussew teilte über Telegram mit, dass man gerade dabei sei, einen Kraftstoffbehälter in der Regionalhauptstadt zu löschen. An dem Einsatz seien 100 Feuerwehrleute und 30 Löschfahrzeuge beteiligt. Der Politiker meldet bislang weder Todesopfer noch Verletzte. RT berichtet unter Berufung auf einen Augenzeugen, dass es in Woronesch derzeit mehrere Brände gebe und eine Rauchsäule zu sehen sei. Einige Einwohner wollen kurz vor dem Raffinerie-Brand einen Hubschrauber über der Stadt gesehen haben." Quelle: RT DE