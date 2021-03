Südkorea und USA: Alljährliche Militärübung in reduziertem Umfang

Südkorea und die USA starten am Montag die gemeinsame alljährliche Militärübung. Wegen der Corona-Pandemie werde jedoch der Umfang der Einheiten minimiert, wie die Agentur Yonhap am Sonntag unter Verweis auf das Gremium der Befehlshaber der US-amerikanischen Teilstreitkräfte (Joint Chiefs of Staff) mitteilte.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "„Südkorea und die USA haben beschlossen, die kombinierte Frühjahrsübung ab dem 8. März neun Tage lang durchzuführen, bei der die COVID-19-Situation, die Aufrechterhaltung der Kampfbereitschaft, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung von Frieden umfassend berücksichtigt werden“, geht aus einer Erklärung des JCS hervor.

Die alljährliche Kommandoübung, bei der Computersimulationen im Mittelpunkt stünden, beinhalte keine Feldübungen, da diese ohnehin während des ganzen Jahres über durchgeführt würden. Durch die Computersimulationen wollen sich beide Seiten laut der Agentur auf potenzielle Kampfszenarien vorbereiten. Südkorea und die USA führen in der Regel zweimal im Jahr- im Frühjahr und Sommer - große kombinierte Übungen sowie das ganze Jahr über kleinere Übungen durch.

Die Beziehungen zwischen Nordkorea und Südkorea hatten sich im Juni 2020 zugespitzt. Im Dezember führte Südkorea strafrechtliche Verantwortung für die Verbreitung von Flugblättern mit Kritik an Nordkorea ein, die als Ursache für die Verschlechterung der Beziehungen dienten. Im März brachte Südkoreas Präsident Moon Jae In die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Durchführung der Olympischen Sommerspiele in Tokio den Dialog zwischen Nordkorea, Südkorea, den USA und Japan fördern werde." Quelle: SNA News (Deutschland)