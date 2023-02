Trump: Ich könnte innerhalb von 24 Stunden ein Ende des Krieges aushandeln

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in Florida erklärt, dass er im Falle seiner Wiederwahl in derselben Nacht den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij anrufen und ein Treffen für eine baldige Lösung der Situation in der Ukraine vereinbaren werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "In derselben Nacht, in der ich von meinem Sieg erfahre, werde ich zwei Personen anrufen, Selenskij und Putin, und ihnen sagen: 'Wir müssen uns treffen.' Ich garantiere, dass ich alles lösen kann." "Wir werden innerhalb von 24 Stunden eine Vereinbarung treffen." Außerdem ist Trump der Meinung, dass die Vereinigten Staaten aufhören sollten, Milliarden von US-Dollar auszugeben, um die Kiewer Behörden zu unterstützen. Stattdessen sei es notwendig, eine sofortige Lösung der Situation in der Ukraine zu erreichen. Der ehemalige US-Präsident wies darauf hin, dass die Finanzierung der Kiewer Behörden durch Washington den Konflikt nur verlängere und dazu führe, dass "jeden Tag mehr Menschen getötet werden". Trump sagte auch, dass Russland keine Spezialoperation gestartet hätte, wenn er im Amt geblieben wäre. Im November 2024 finden US-Präsidentschaftswahlen statt. Trump hatte am 15. November 2022 angekündigt, dass er erneut für das Präsidentenamt kandidieren werde." Quelle: RT DE