In einem Interview für die russische Zeitung Argumenty i Fakty hat der Sekretär des russischen Sicherheitsrates den US-Truppenabzug aus Afghanistan mit dem Ukraine-Krieg verbunden. Der plötzliche Rückzug aus dem asiatischen Land habe es den USA ermöglicht, "sich auf die Ukraine zu konzentrieren". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Um diese These zu belegen, wies Nikolai Patruschew auf die Worte des US-Außenministers Antony Blinken hin, wonach Washington der Regierung in Kiew derzeit nicht so viele Mittel zur Verfügung stellen könnte, wenn die US-Truppen Afghanistan nicht verlassen hätten. Patruschew sagte ferner:

"Außerdem wurde ein Teil des aus Afghanistan abgezogenen Militärgeräts nach Europa, insbesondere nach Polen, verlegt, was den Europäern ermöglichte, eine Militarisierung des Kiewer Regimes durchzuführen."

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates bemerkte am Rande, dass die US-amerikanische Militärpräsenz in Afghanistan Korruption und Drogenproduktion im asiatischen Land gefördert habe. Um ihre Ziele zu erreichen, hätten die USA Terrororganisationen wie al-Qaida und IS ins Leben gerufen."

Quelle: RT DE