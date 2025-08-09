Ukraine-Krieg: Westliche Regierungsvertreter treffen sich in UK

Großbritannien wird noch am Samstag einen Sicherheitsgipfel mit Vertretern aus den USA, der Ukraine und Europa ausrichten. Das bestätigte die britische Regierung am Mittag.

Der Gipfel soll demnach vom britischen Außenminister David Lammy und dem US-Vizepräsidenten JD Vance geleitet werden. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der für kommenden Freitag geplanten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin in Alaska statt.



Ein Sprecher der Downing Street teilte weiter mit, dass der britische Premierminister Keir Starmer am Morgen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen habe. Beide stimmten demnach darin überein, dass das Treffen am Samstag ein "wichtiges Forum" sei, um Fortschritte auf dem Weg zu einem "gerechten und dauerhaften Frieden" zu erörtern.



Sie begrüßten den Wunsch von Trump, den Krieg zu beenden, und betonten die Notwendigkeit, den Druck auf Putin aufrechtzuerhalten, "um seinen illegalen Krieg zu beenden". Der Premierminister bekräftigte seine "unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine und ihr Volk", hieß es.



