Zivilist in Nowaja Kachowka beim Beschuss durch ukrainische Truppen getötet

Beim Beschuss der Stadt Nowaja Kachowka durch ukrainische Truppen wurde ein Zivilist getötet, ein weiterer wurde schwer verletzt und kann wegen des Beschusses nicht durch einem Krankentransport zur ärztlichen Behandlung gelangen. Dies meldet die Nachrichtenagentur TASS mit Verweis auf örtliche Behörden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Meldung heißt es:

"Beim Beschuss wurde ein Zivilist getötet, ein weiterer wurde am Kopf, am Bauch und am Arm schwer verwundet. Der Krankenwagen kann ihn wegen des Beschusses nicht abholen."

Quelle: RT DE