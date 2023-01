RT-Militärberichterstatter Murad Gasdijew hat sich zu den Perspektiven des Einsatzes von modernen westlichen Panzern in der Ukraine geäußert. "Sie werden brennen, wie auch alle anderen Geräte, die hierher gebracht werden, brennen werden.", sagte er in der Internet-Sendung Solowjew Live. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schränkte zwar ein, dass diese Panzer eine gewaltige Waffe seien. "Ein Panzer ist wirklich ein furchtbares, beängstigendes Ding." Aber an einer Episode aus dem Frontgeschehen im Abschnitt Saporoschje machte er deutlich, dass diese sehr verwundbar seien. Bei einem Durchbruchversuch im September hätten die Ukrainer 60 Panzer verloren.

Außerdem wies er darauf hin, dass Leopard-Panzer noch nie in einem Krieg vergleichbarer Intensität wie der Krieg in der Ukraine erprobt seien, wogegen die russsichen T-90, deren erste Modelle bereits an die Front geschickt werden, angesichts Erkenntnissen und Felderfahrungen im Krieg angepasst und verbessert wurden. "

Quelle: RT DE