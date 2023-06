DVR: Gericht verurteilt zwei Asow-Kämpfer wegen Ermordung von zwei Mariupol-Einwohnern zu 25 Jahren Haft

Das Oberste Gericht der Volksrepublik Donezk (DVR) hat am Mittwoch Mitglieder der rechtsradikalen Vereinigung Asow – Alexander Pedak und Ewgeni Wysozki – wegen der Ermordung zweier Einwohner von Mariupol im März letzten Jahres zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Dies teilte der Pressedienst der Obersten Militärstaatsanwaltschaft Russlands gegenüber TASS mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Pedak und Wysozki hielten sich Mitte März 2022 zusammen mit anderen ukrainischen Soldaten in einem Wohnhaus in der Friedens-Allee in Mariupol auf, als sie von einem Balkon im 3. Stock eines Nachbargebäudes zwei unbewaffnete Zivilisten sahen und auf sie schossen, um sie mit einer automatischen Waffe zu töten. Die Zivilisten starben an ihren Wunden vor Ort.

Nach Angaben des Pressedienstes des Untersuchungskomitees der Russischen Föderation wurden die von der Behörde gesammelten Beweise vom Gericht als ausreichend für die Verurteilung angesehen. Wysozki und Pedak wurden von russischen Soldaten gefangen genommen. Bei den Verhören gestanden sie, dass sie die Tat begangen hätten, um die örtliche Bevölkerung einzuschüchtern."

Quelle: RT DE